US-Komponist Burt Bacharach mit 94 Jahren verstorben

Unzählige Welthits gehen auf Bacharachs Konto, von denen sich weit über 100 auch in den US-Charts platzieren konnten. Zu den berühmtesten Werken zählen «Raindrops Keep Fallin‹ on My Head» (B. J. Thomas), «I Say a Little Prayer» (Aretha Franklin), «Walk On By» (Dionne Warwick), «What›s New Pussycat?» (Tom Jones) sowie «I Just Don't Know What to Do with Myself» und «The Look of Love» (jeweils Dusty Springfield), um nur einige zu nennen. Viele der Lieder hatte er gemeinsam mit seinem Kollegen Hal David (1921-2012) komponiert, der die Texte beisteuerte.