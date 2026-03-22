US-Model Brooks Nader bereut Fettabsaugung

In der Vergangenheit hat die 29–Jährige offen über ihre Eingriffe gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin «Bustle» erzählte sie erst im November von einer Nasenoperation – und den zweifelhaften Reaktionen darauf. «Die Leute sagen, ich sehe aus wie Michael Jackson.» Sie verriet ausserdem, dass sie Veneers trägt, sich regelmässig Botox spritzen lässt und auch eine Abnehmspritze verwendet. «Jedes Jahr zu Weihnachten sehe ich aus wie Freddy Krueger», sagte Nader in dem Gespräch. Zudem verkündete sie vor wenigen Wochen über die Plattform Instagram, dass sie ihre Lippenfiller auflösen lässt.