US-Model Brooks Nader bereut Fettabsaugung

Das Model Brooks Nader (29) wird eine Fettabsaugung «für immer» bereuen. Das verriet die US–Amerikanerin gegenüber «People». Sie habe bei dem Eingriff nämlich unerwünschte Nebenwirkungen erlitten.
«Dellen und Wellen entstanden»
«Ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen, aber ich sag's trotzdem», antwortete Nader in Los Angeles auf die Frage, ob sie in Sachen Schönheit irgendetwas bedauere. «Ich hatte vor Jahren eine Fettabsaugung und bereue es zutiefst, weil ich sie einfach nicht gebraucht habe. Ich finde, dadurch sind Dellen und Wellen entstanden.» Nader, die bereits einige Schönheitsoperationen hinter sich hat, betonte: «Wir müssen einfach weniger davon machen und gesund sein.»
In der Vergangenheit hat die 29–Jährige offen über ihre Eingriffe gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin «Bustle» erzählte sie erst im November von einer Nasenoperation – und den zweifelhaften Reaktionen darauf. «Die Leute sagen, ich sehe aus wie Michael Jackson.» Sie verriet ausserdem, dass sie Veneers trägt, sich regelmässig Botox spritzen lässt und auch eine Abnehmspritze verwendet. «Jedes Jahr zu Weihnachten sehe ich aus wie Freddy Krueger», sagte Nader in dem Gespräch. Zudem verkündete sie vor wenigen Wochen über die Plattform Instagram, dass sie ihre Lippenfiller auflösen lässt.
Neben Leni Klum bei «GNTM»
In Deutschland sorgte Brooks Nader erst vor wenigen Tagen für Aufsehen: Bei «Germany's next Topmodel» war sie in der am 19. März ausgestrahlten Folge als Gaststar zu sehen. Zusammen mit Leni Klum (21), die für ihre erkrankte Mutter Heidi (52) eingesprungen war, entschied sie über die weitere Teilnahme der Kandidatinnen und Kandidaten. Zudem wird Brooks Nader in der Neuauflage der 90er–Jahre–Kultserie «Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu» mitspielen. Sie übernimmt die Rolle der Selene.