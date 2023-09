US Open: Justin Bieber sorgt mit extravaganter Brille für Aufsehen

Justin Bieber im Schlabberlook sorgt für Aufsehen

Justin und Hailey Bieber hatten in New York in den vergangenen Tagen schon andere Termine. Auch dabei sorgte der Sänger mit seinen Mode–Entscheidungen für Aufsehen. Als seine Ehefrau in der US–Metropole ein neues Produkt ihrer Kosmetikmarke Rhode vorstellte, putzte sie sich wie gewohnt heraus und zeigte sich glamourös in einem edlen roten Kleid. Ehemann Justin Bieber dagegen erschien im Schlabberlook. Der Sänger kam im grauen Jogginganzug mit kurzer Hose und Kapuzenpulli, schief sitzender pinker Kappe und knallgelben Crocs mit weissen Socken neben Hailey zum Event.