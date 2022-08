«Aus dem bestmöglichen Grund» der Welt hat der deutsche Tennis-Star Angelique Kerber (34) seine Teilnahme an den US Open (29. August bis 11. September) abgesagt. Die 34-Jährige erwartet ihr erstes Kind, wie sie in einem Instagram-Post enthüllt hat. Zwar habe sie unbedingt die US Open spielen wollen, sei jedoch zu dem Schluss gekommen, «dass zwei gegen eine einfach unfair» sei.