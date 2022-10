US-Politikerin Nancy Pelosi: Attacke auf Ehemann Paul mit Hammer

Der Ehemann der demokratischen US-Politikerin Nancy Pelosi (82) ist Opfer eines Überfalls geworden. Ein Mann sei in der Nacht auf Freitag in das gemeinsame Haus des Ehepaares in San Francisco eingedrungen und habe dort Paul Pelosi (82) attackiert. Das gab ein Sprecher der Demokraten bekannt. Der 82-Jährige sei bei der Attacke verletzt und anschliessend in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Freitagmorgen sei Pelosi operiert worden, werde sich allerdings voraussichtlich vollständig erholen.