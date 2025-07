US-Popstar Ava Max verschiebt komplette Tour

«Wenn ich für euch auftrete, muss es einem Standard entsprechen, mit dem ich zufrieden bin – und der ist einfach noch nicht erreicht», erklärte die 31–Jährige ihren Fans gegenüber. Wie «NME» berichtet, sollte die Tournee ursprünglich bereits am 3. September in Los Angeles beginnen und anschliessend durch Nordamerika führen, bevor im Oktober und November 15 Shows in Grossbritannien und Europa geplant waren, darunter Auftritte am 29. Oktober in Düsseldorf und 1. November in Berlin.