US-Präsident Donald Trump für Staatsbesuch in England gelandet

Am Mittwochabend wird die Kunstflugstaffel Red Arrows gemeinsam mit US–Jets über Windsor fliegen. Anschliessend steht der Höhepunkt des Besuchs an: das edle Staatsbankett, bei dem König Charles und Donald Trump Reden halten werden. Es wird erwartet, dass zu dem festlichen Essen auch einige prominente Persönlichkeiten erscheinen. Als der damalige US–Präsident Barack Obama 2011 am Staatsbankett teilnahm, war etwa Schauspieler Tom Hanks eingeladen. Mit den Macrons speisten die Musiklegenden Mick Jagger und Elton John. Serviert werden soll diesmal eine Auswahl US–amerikanischer und britischer Gerichte.