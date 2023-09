First Lady Jill Biden (72) ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Weisse Haus bekannt gegeben. Das bisherige Testergebnis von US–Präsident Joe Biden (80) fiel demnach negativ aus. Jill Biden habe «derzeit nur leichte Symptome», heisst es von ihrer Sprecherin Elizabeth Alexander in einer Erklärung. «Sie wird in ihrem Haus in Rehoboth Beach, Delaware, bleiben», fügte Alexander hinzu.