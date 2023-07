US-Präsident Joe Biden geniesst eine sommerliche Auszeit am Strand

Zum Start seiner fünftägigen Europa-Reise wird US-Präsident Joe Biden (80) am heutigen Sonntag in London erwartet, bevor es am 11. und 12. Juli weiter zum Nato-Gipfel im litauischen Vilnius geht. Vor seinem Kurztrip in offizieller Funktion genoss der 46. Präsident der Vereinigten Staaten jedoch am gestrigen Samstag (9. Juli) noch einen entspannten Tag am Strand in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware.