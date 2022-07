US-Präsident Joe Biden positiv auf Covid-19 getestet

«Leute, mir geht es gut»

Entsprechend den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde CDC befinde sich der Präsident im Weissen Haus in Selbstisolation und könne seine Arbeit von dort «in vollem Umfang» fortführen. An geplanten Besprechungen wolle Biden per Telefon und Videotelefonie teilnehmen.