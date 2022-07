US-Rapper JayDaYoungan im Alter von 24 Jahren getötet

Die Polizei sei am 27. Juli kurz vor 18:00 Uhr per Telefon über eine Schiesserei informiert worden. Die Beamten seien ausgerückt und hätten festgestellt, dass eine Person mit einem Privatfahrzeug in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses gebracht worden war. Ein weiteres, schwer verletztes Opfer sei vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und später in die Notaufnahme gebracht worden.