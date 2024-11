US-Rapper Pharrell Williams wurde dreimal von McDonald's gefeuert

Mit seiner Arbeit als Kreativchef des Modelabels Louis Vuitton baute er sich 2023 ein weiteres Standbein auf. Auch als Filmproduzent tritt Williams auf. In dem Biopic «Piece By Piece» zeichnete er seine Karriere mithilfe von Lego–Figuren nach. Der Animationsfilm soll ab dem 11. Oktober in US–amerikanischen Kinos und ab dem 23. Januar 2025 in Deutschland zu sehen sein.