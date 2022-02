US-Rapper Snootie Wild wurde in seinem Auto erschossen

Der US-Rapper Snootie Wild ist tot. Der 36-Jährige wurde am Freitag in Houston im US-Bundesstaat Texas durch einen Schuss in den Hals in seinem eigenen Auto getötet. Das bestätigte ein Polizeibeamter dem Lokalsender ABC13. Zuvor sei ein Streit mit einem anderen Fahrer eskaliert. Snootie Wild habe seinen Geländewagen aus Versehen rückwärts in einen Graben gesteuert. Die Insassen des beteiligten Autos seien anschliessend ausgestiegen. Zunächst habe man sich noch unterhalten, dann sei ein Schuss gefallen.