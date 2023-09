US-Regisseur Spike Lee: 9/11 vor 22 Jahren «veränderte die Welt»

Die Terroranschläge auf das Word Trade Center in New York City und das Pentagon in Washington D.C. jähren sich an diesem 11. September zum nunmehr 22. Mal. Im Rahmen des Toronto Film Festivals nutzte US–Regisseur und New Yorker Spike Lee (66) eine Podiumsdiskussion, um über die Bedeutung der Attacke auf seine Heimatstadt zu sprechen: «Die Welt hat sich von diesem Tag an verändert», wird der «Do The Right Thing»–Macher von US–Branchenseite «The Hollywood Reporter» zitiert.