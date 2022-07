US-Richter spottet über Prinz Harry

Prinz Harry nannte Supreme-Court-Entscheidung nicht beim Namen

Alito hielt seine Rede bereits am 21. Juli auf einer Konferenz für Religionsfreiheit im italienischen Rom, die von der juristischen Fakultät der US-amerikanischen Universität Notre Dame aus dem gleichnamigen Ort im US-Bundesstaat Indiana organisiert wurde. Jetzt wurde dessen Redebeitrag auch auf Youtube veröffentlicht. Der Seitenhieb gegen Prinz Harry folgt direkt auf dessen Rede in Gedenken an Nelson Mandela (1918-2013). Harry, der von seiner Ehefrau Herzogin Meghan (40) nach New York zur UN begleitet wurde, sagte unter anderem, dass derzeit «ein globaler Angriff auf Demokratie und Freiheit» stattfinde.