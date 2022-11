US-Sänger Aaron Carter mit 34 Jahren gestorben

Aaron Carter (1987-2022) ist tot. Der US-Sänger ist am Samstag (5. November) tot in der Badewanne seines Hauses in Lancaster, Kalifornien, gegen 11 Uhr (Ortszeit) aufgefunden worden. Das hat die Sheriff-Abteilung des Bezirks Los Angeles dem US-Klatschportal «TMZ» bestätigt.