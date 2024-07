US-Sänger Joe Bonsall im Alter von 76 Jahren verstorben

Die US–amerikanische Country– und Gospel–Ikone Joe Bonsall ist tot. Wie seine langjährige Band The Oak Ridge Boys in einem ausführlichen Statement mitteilte, starb Bonsall am 9. Juli an den Auswirkungen seiner ALS–Erkrankung in Hendersonville im US–Bundesstaat Tennessee. Er wurde 76 Jahre alt. Bonsall hinterlässt seine Frau Mary Ann, zwei Töchter sowie jeweils zwei Enkel– und Ur–Enkelkinder.