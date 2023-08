US-Sänger Sixto Rodriguez stirbt im Alter von 81 Jahren

Wie unter anderem das Branchenmagazin «Variety» berichtet, habe es in Südafrika jahrelang Gerüchte gegeben, dass Rodriguez tot sei. 1997 habe ein Journalist jedoch entdeckt, dass der Musiker noch am Leben war und in Detroit lebte. Der Singer-Songwriter reiste daraufhin erstmals nach Südafrika, um auf Tour zu gehen. «Danke, dass ihr mich am Leben gehalten habt», habe er bei einem der Konzerte gesagt.