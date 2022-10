US-Sängerin Tina Turner bekommt eine eigene Barbie-Puppe

Puppe feiert Song «What's Love Got to Do With It»

Die Puppe feiert nicht nur Turners Karriere, sondern auch ihren Hit «What's Love Got to Do With It» (1984) von ihrem fünften Studioalbum «Private Dancer». Die Spielzeugversion der Sängerin trägt das Outfit, das Turner im Musikvideo dazu anhatte. Ein schwarzes, kurzes Lederkleid, eine Jeansjacke sowie High Heels. Für den Preis von 70 US-Dollar (rund 71 Euro) kann jeder eine kleine Tina Turner haben.