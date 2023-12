US-Schauspieler Danny Masterson hat seine Haft angetreten

Der wegen Vergewaltigung zu mindestens 30 Jahren verurteilte US–Schauspieler Danny Masterson (47) hat seine Haftstrafe in einem Gefängnis in Kalifornien angetreten. Er sitze nun in der staatlichen Haftanstalt North Kern ein, teilten die Strafvollzugsbehörden laut Medienberichten am Mittwoch (27. Dezember) mit. Auch ein Häftlingsfoto, das Masterson in orangefarbener Kluft zeigt, wurde veröffentlicht.