US-Schauspieler James McCaffrey gestorben

Auch sein Freund und Kollege Kevin Dillon (58) bestätigte mittlerweile den Tod von McCaffrey. Auf Instagram teilte er ein Foto von sich und McCaffrey und schrieb dazu: «Wir hatten das Glück, dich zu kennen, mein bester Freund, wir werden dich vermissen.» Bekannt war der verstorbene Darsteller dank zahlreicher Film– und Serienengagements. Seine ersten Rollen übernahm er in den frühen 90er–Jahren in Serien wie «Viper», «New York Undercover» oder «Swift Justice». Auch in Erfolgsserien wie «Sex and the City», «Criminal Intent – Verbrechen im Visier», «Rescue Me» oder «Beautiful People» war er in teils wiederkehrenden Rollen zu sehen.