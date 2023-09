US-Schauspieler Liev Schreiber ist zum dritten Mal Papa geworden

Neisen und Schreiber geben in aller Regel kaum etwas von ihrem Privatleben preis. Auch die Schwangerschaft wurde offiziell nie bestätigt. Neisen zeigte sich jedoch mit einem offensichtlichen Babybauch bereits im April dieses Jahres in der Öffentlichkeit. Auch auf Instagram setzte das Model seine Babykugel gekonnt in Szene. Zu einem Bild ihres Bauches, den die Pfote ihres Hundes berührt, schrieb sie vor wenigen Wochen nur kurz: «BFFs», die englische Abkürzung für «Beste Freunde für immer».