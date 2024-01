US-Schauspieler Peter Crombie mit 71 Jahren gestorben

In diesen Serien und Filmen wirkte er mit

Peter Crombie wurde durch seine Rolle des «Crazy» Joe Davola in der US–Sitcom «Seinfeld» zum Publikumsliebling. In der vierten Staffel der Serie rund um den Entertainer Jerry Seinfeld (69) verkörperte Crombie einen verrückten Stalker, der den Hauptcharakter Seinfeld terrorisiert. 1997 spielte er Frankenstein in der Miniserie «House of Frankenstein».