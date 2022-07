US-Schauspieler Tony Dow im Alter von 77 Jahren gestorben

Der in Hollywood geborene US-Schauspieler und Regisseur Tony Dow (1945-2022) ist tot, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Vertreter Dows bestätigten am 26. Juli in einem Statement an «Entertainment Tonight», dass Dow am Morgen verstorben sei. Der Schauspieler habe eine «wunderschöne Seele» gehabt, sei «gütig, mitfühlend, witzig und bescheiden» gewesen. Auch dem US-Promi-Portal «TMZ» liege das Statement vor.