US-Schauspieler Tony Dow ist tot

Regisseur im TV

Neben seiner Rolle in «Erwachsen müsste man sein» (im Original «Leave It To Beaver») hatte er unter anderem auch Auftritte in Serien wie «Lassie», «Knight Rider» oder «Mord ist ihr Hobby». Zudem führte er fürs Fernsehen Regie, darunter etwa auch bei mehreren Episoden der Sci-Fi-Serie «Babylon 5» und bei einer Folge von «Star Trek: Deep Space Nine».