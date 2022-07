US-Schauspieler Tony Dow noch am Leben

«Dad ist Zuhause»

Dows Sohn Christopher erklärte auf dem offiziellen Facebook-Profil kurz vor Mitternacht deutscher Zeit: «Dies ist eine schwierige Zeit. Dad ist Zuhause, befindet sich in Hospizversorgung und ist in seinen letzten Stunden. Meine Frau und ich sind an seiner Seite, zusammen mit vielen Freunden, die ihn besucht haben.» Dow sei ein Kämpfer.