US-Schauspielerin Elizabeth MacRae ist gestorben

Aufgewachsen in Fayetteville, strebte MacRae nach ihrem Schulabschluss eine Karriere als Schauspielerin an. 1956 sprach sie in Atlanta erstmals vor, bekam jedoch keine Rolle. Der Regisseur des Films ermutigte sie, nach New York City zu gehen, wo Elizabeth MacRae im Herbert Berghof Studio an ihrer Schauspielerei arbeitete. Nach Erfahrungen in Off–Broadway–Produktionen ergatterte sie in «The Verdict Is Yours» ihre erste Fernsehrolle. Es folgten zahlreiche weitere Serienrollen, darunter in «Bonanza», «Gunsmoke» oder «Route 66».