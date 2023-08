US-Schauspielerin Linda Haynes ist tot

Die US-amerikanische Schauspielerin Linda Haynes ist tot. Wie ihre Familie erst jetzt in einem Nachruf bekannt gab, starb Haynes bereits am 17. Juli in Summerville im US-Bundestaat South Carolina «friedlich im Kreise ihrer Familie». Linda Lee Sylvander, so ihr bürgerlicher Name, wurde 75 Jahre alt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Sie sei eine gutherzige und weise Frau gewesen, die das Leben der Menschen um sie herum mit ihrem liebevollen Geist berührte, heisst es weiter.