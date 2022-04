US-Schauspielerin Liz Sheridan ist tot

Die US-Schauspielerin Liz Sheridan ist im Alter von 93 Jahren am Freitag in ihrem Haus in New York verstorben. Das berichtet unter anderem der TV-Sender CNN auf seinem Newsportal unter Berufung auf ihre Managerin Amanda Hendon. Über die genaueren Umstände wurden keine Angaben gemacht. Sheridan hinterlässt eine Tochter und einen Schwiegersohn. Erst vor fünf Tagen feierte sie ihren letzten Geburtstag.