US-Schauspielerin Sharon Farrell ist gestorben

Sharon Farrell (1940-2023) ist tot. Die US-Schauspielerin starb bereits am 15. Mai im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Orange County eines natürlichen Todes, wie ihr Sohn Chance Boyer nun «The Hollywood Reporter» bestätigt hat. Die vielseitige Schauspielerin feierte 1959 in «Kiss Her Goodbye» ihr Spielfilmdebüt und stand in ihrer Karriere neben vielen Filmgrössen vor der Kamera.