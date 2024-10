US-Schauspielstar Mitzi Gaynor ist gestorben

Golden–Globe–Nominierung für «South Pacific»

Gaynor wurde vor allem durch eine Reihe von Musicalverfilmungen bekannt. Dazu gehörten «Rhythmus im Blut» (1954) oder «Die Girls» (1957). Im Jahr 1958 spielte sie die Rolle der Navy–Krankenschwester Nellie Forbush in der Verfilmung des Musicals «South Pacific». Für ihre Darbietung wurde sie für einen Golden Globe als beste Schauspielerin (Musical oder Comedy) nominiert. Danach machte sie bis 1963 noch drei Filme. In ihrer Schauspielkarriere stand sie unter anderem neben Marilyn Monroe (1926–1962) oder Frank Sinatra (1915–1998) vor der Kamera. In ihrer späteren Karriere spielte sie in einer Reihe von Fernsehserien, hatte eigene TV–Specials wie «Mitzi... A Tribute to the American Housewife» und bot Songs bei Academy–Awards–Verleihungen dar.