Die US-amerikanische TV-Ikone Andrea Evans ist tot. Das bestätigte zunächst ihr Manager dem «People»-Magazin. Die Seriendarstellerin starb demnach bereits am Sonntag an ihrer langjährigen Brustkrebserkrankung. Evans wurde durch ihre zahlreichen Engagements in berühmten Seifenopern bekannt. Vor allem ihre Rolle der intriganten Tina Lord in «Liebe, Lüge, Leidenschaft» machte sie ab den späten 1970er-Jahren in den USA zum Star. Ausserdem war sie in ähnlichen Formaten wie «Reich und schön», «Schatten der Leidenschaft» oder «Passions» zu sehen.