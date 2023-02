US-Serienstar Charles Kimbrough mit 86 Jahren gestorben

Theater-Engagements und «Der Glöckner von Notre Dame»

Neben seinem Engagement bei «Murphy Brown» war Kimbrough über die Jahre immer wieder am Theater aktiv. So wirkte er in Stephen Sondheims gefeiertem Broadway-Stück «Company» mit, und erhielt hierfür im Jahr 1971 eine Nominierung für einen Tony-Award. Im Jahr 1995 stand Kimbrough neben dem späteren «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker (57) in der Komödie «Sylvia» in New York auf der Bühne.