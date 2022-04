US-Serienstar Kathryn Hays ist tot

Beliebte Serien-Darstellerin

Hays wurde 1933 in Princeton, Illinois, geboren und wuchs in Joliet auf. In den 1960er Jahren hatte sie bereits Auftritte in verschiedenen Serien, etwa in der NBC-Reihe «The Road West» und «Star Trek». Später trat sie auch in «Law & Order», «Dr. med. Marcus Welby», «Bonanza» und «Geächtet» auf.