US-Star Mandy Moore muss Entbindung ohne Medikamente durchstehen

US-Schauspielerin und -Sängerin Mandy Moore (38) wird bei der Geburt ihres zweiten Kindes auf schmerzlindernde Medikamente verzichten müssen. Dies liege an einer seltenen Krankheit namens Immunthrombozytopenie (ITP), unter der der «This Is Us»-Star leidet. Durch die Krankheit sei die Zahl ihrer Blutplättchen zu gering, was eine bei heutigen Geburten gängige Periduralanästhesie (PDA) zu riskant mache. Das hat Moore im Interview mit der US-Seite «Today Parents» erklärt.