Noch vor wenigen Tagen sah das ganz anders aus, Malone musste sein geplantes Konzert in Boston eine Stunde vor Beginn absagen. Der Grund: Der «Circles»-Interpret wurde mit Atemproblemen in ein Krankenhaus gebracht. «Es fällt mir sehr schwer zu atmen und ich fühle einen stechenden Schmerz, wann immer ich atme oder mich bewege», schrieb er am vergangenen Samstagabend in einer Nachricht auf Twitter.