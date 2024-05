US-Star Will Ferrell investiert in britischen Fussballklub Leeds United

US–Stars investieren in englische Fussballteams

Mit Ferrell hat ein weiterer US–Star in ein britisches Fussballteam investiert. American–Football–Legende Tom Brady etwa ist Mitbesitzer des englischen Traditionsklubs Birmingham City, die nun allerdings erstmals seit 29 Jahren in die dritte Liga abgestiegen sind. Deutlich besser läuft es dagegen für den Klub von Ryan Reynolds und Rob McElhenney (47). Der AFC Wrexham hat es innerhalb kürzester Zeit von der fünften in die dritte englische Liga geschafft. Die Hollywood–Stars planen nun sogar, das Stadion zu vergrössern, sagte McElhenney kürzlich dem Online–Branchenmagazin «Collider».