US-Superstar Justin Timberlake kommt im Sommer nach Deutschland

Die Deutschland–Termine finden in der Folge am 30. Juni in der Uber–Arena in Berlin, am 31. August in der Olympiahalle von München, am 25. August in der Lanxess–Arena in Köln und am 4. September in der Barclays–Arena in Hamburg statt. Weitere Europa–Stationen sind Antwerpen, Birmingham, Manchester, London, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm und Lyon. Ab Anfang Oktober kehrt Justin Timberlake dann wieder nach Nordamerika zurück und führt dort seine Tournee weiter. Der bislang letzte geplante Auftritt ist am 16. Dezember in Indianapolis.