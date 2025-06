US-Vizepräsident JD Vance: Familienausflug zum Borussia-Dortmund-Spiel

Mit diesem hohen Besuch hatte kaum jemand gerechnet: US–Vizepräsident James David «JD» Vance (40) sass am Mittwoch mit seiner Familie auf der Tribüne des TQL–Stadions in Cincinnati und verfolgte das Klub–WM–Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan HD aus Südkorea (Endstand 1:0 für den BVB). Für den 40–Jährigen war es quasi ein Heimspiel – schliesslich wurde er nur 30 Kilometer entfernt in Middletown geboren.