Treffen mit Meghan und Harry «unwahrscheinlich»

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten 2020 verkündet, dass sie als hochrangige Royals zurücktreten und in die USA gehen. Seitdem gilt das Verhältnis zu König Charles III. (74) und Prinz William als angespannt. Im März 2021 gaben Harry und Meghan im US-Fernsehen ein grosses Interview mit Talkqueen Oprah Winfrey (68), in dem sie unter anderem Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus erhoben. Wird das den Besuch von William und Kate in den USA überschatten? Ein Treffen der beiden Paare gilt laut «People»-Magazin als «unwahrscheinlich». Obwohl Harry und Meghan in den kommenden Tagen ebenfalls an der Ostküste sind. Am 6. Dezember nehmen sie in New York City an einer Gala teil.