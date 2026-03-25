Usher kann über Sean «Diddy» Combs «nichts Negatives sagen»

«Kultur zu Geld machen»

Der 47–Jährige müsse aber anerkennen, welch «wertvolle Beiträge» Combs für Schwarze als Unternehmer geleistet habe – und für jene, «die Kultur und Ideen in etwas Greifbares verwandeln, und es zum Geschäft machen». Daher spreche er von einem «Vermächtnis». Für Usher sei Combs ausserdem ein «Mentor» gewesen, aber auch ein «sehr, sehr strenger Lehrer». Er sehe den Rapper als eine Art «Urvater» für den späteren Erfolg des Hip–Hop im Mainstream. Dabei spreche er nicht nur von der Musik an sich, sondern auch davon, wie Wege gefunden wurden, «um Kultur zu Geld zu machen».