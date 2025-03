Ute Lempers ältester Sohn hat geheiratet: «Wilde Party» in der Karibik

«Ein wundervoller Moment»

«Mit dem grössten Glück in meinem Herzen haben wir die Hochzeit meines ältesten Sohnes in Puerto Rico gefeiert. Max und Alicia sind ein so cooles Paar», schwärmt die 61–Jährige in dem Post. Ihre Liebe sei über viele Jahre gewachsen und von echter Tiefe geprägt. Stolz fügt sie hinzu: «Schaut euch die Fotos mit all meinen Kindern Julian, Jonas und Stella an. Und die wilde Party! Ein wundervoller Moment für uns alle, den wir nie vergessen werden. Herzlichen Glückwunsch an Max und die wunderbare Alicia!»