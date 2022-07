Uwe Seeler: Deutschland trauert um einen der Grössten

«Uwe Seeler steht für alles, was einen guten Menschen auszeichnet: Bodenständigkeit, Loyalität, Lebensfreude, zudem war er stets nahbar. Er ist der Inbegriff des HSV», erklärt Vorstand Jonas Boldt (40) in einem Statement. Er werde sich insbesondere an den letzten Geburtstag Seelers im vergangenen November erinnern. Der Verstorbene habe «gefachsimpelt, nach seinem HSV gefragt, mir Tipps und ein paar Sprüche um die Ohren gegeben. Wir werden ihn nie vergessen und immer in Ehren halten.»