«Vaiana 2» steht knapp vor der Milliarde und soll teils geklaut sein

Wurden «Vaiana» und «Vaiana 2» geklaut?

Unterdessen sei aber auch eine Urheberrechtsklage gegen Disney eingereicht worden, wie «Entertainment Weekly» unter Berufung auf Einsicht in die entsprechenden Unterlagen berichtet. Der Animator Buck Woodall führt demnach an, dass Jenny Marchick, ehemals bei der Disney–Tochter Mandeville Films tätig, sein Urheberrecht verletzt habe. Sie habe angeblich heimlich Material, das er vor rund zwei Jahrzehnten für sie vertraulich produziert habe, an Disney weitergegeben.