Diese Darsteller spielen mit

«Vaiana»-Realverfilmung: Dwayne «The Rock» Johnson verkündet Drehstart

Am 10. Juli 2026 soll die Realverfilmung des Disney–Streifens «Vaiana» in den USA in die Kinos kommen. Der Cast steht fest und Dwayne «The Rock» Johnson verkündet, wann die Dreharbeiten starten werden.