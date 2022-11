«Ich habe wirklich Gefallen an sexy Fotos gefunden»

Mit ihren Aktbildern will die 32-Jährige anderen Menschen Mut zu neuen Erfahrungen machen, wie sie im «Playboy»-Interview sagt: «Ich kann jedem empfehlen, Dinge auszuprobieren, die anfangs befremdlich oder komplett neu sind, um über sich hinauszuwachsen», so die Schauspielerin, die seit mehr als zwölf Jahren in «Unter uns» die Ärztin Sina Hirschberger spielt. Die RTL-Serie feiert am 23. November mit der 7000. Folge Jubiläum.