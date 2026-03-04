Valentina Pahde: Kein Comeback bei «GZSZ»

Später folgten für Valentina Pahde Auftritte unter anderem in der Serie «Marienhof». Seit 2014 spielte sie dann Sunny im Hauptcast der RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und bekam mit «Sunny – Wer bist du wirklich?» bereits ein Spin–off. 2021 belegte sie in der 14. Staffel der RTL–Tanzshow «Let's Dance» den zweiten Platz. Pahde, die auch als Designerin und Model tätig ist, trat zudem in Ausgaben von «Inga Lindström», «Frühling», «Blutige Anfänger» oder

dem «Traumschiff» auf.