Valentina Pahde (28) verabschiedet sich am 27. März zunächst von ihrer Serienrolle in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Die Schauspielerin legt eine grosse Pause ein und wird als Sunny Richter den «GZSZ»-Kiez in Richtung USA verlassen. In der letzten Szene ist sie mit Wolfgang Bahro (62) zu sehen, der als Grossvater Jo Gerner Abschied von Sunny nimmt.