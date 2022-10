Valentina Pahde verabschiedet sich in eine grosse «GZSZ»-Pause

Seit sieben Jahren gehört Valentina Pahde (28) zu den bekanntesten Gesichtern der RTL-Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (montags bis freitags um 19:40 bei RTL oder via RTL+). Wie «RTL.de» berichtet, will sich die Schauspielerin kommendes Jahr eine längere Auszeit vom «GZSZ»-Dreh nehmen. Bis Februar 2023 werde sie in den Studios in Berlin-Babelsberg noch vor der Kamera stehen, bevor sie vorerst Abschied nimmt.