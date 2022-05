Valentina Sauca: Darum ist der «Tatort» eine «Form von Therapie»

Verstehen Sie, warum die deutschen TV-Zuschauer Krimis so sehr lieben?

Sauca: Ich bin in Rumänien geboren. In diesem damals kommunistischen Land gab es offiziell keine Verbrechen. Natürlich fanden Morde statt, aber man hat nie etwas davon mitbekommen. Als ich nach Deutschland kam und «Aktenzeichen XY» sah, hat mich das sehr fasziniert. Was dahintersteckt, ist wohl, dass jeder Mensch Angst vor irgendetwas hat. Wenn man seine Angst plötzlich in einem Film wiederfindet, ist das eine Form von Therapie. Ich kann dabei zusehen, wie das in 90 Minuten geklärt ist, und das schenkt Hoffnung. Der Kampf Gut gegen Böse beschäftigt die Menschen darüber hinaus auch immer. Meist auf einem anderen Niveau, aber er ist täglich präsent.